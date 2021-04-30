30 апреля 2021



В Орловскую область поступят еще 4 тысячи доз вакцины против COVID-19

В Орловскую область поступят еще 4 тысячи доз вакцины против COVID-19 до 1 мая, сообщил и.о. руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.

Напомним, всего в область поступило 69119 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», до 1 мая ожидается еще 3,9 тыс. доз.

В настоящее время первую дозу вакцины уже получили 59779 жителей региона, завершили иммунизацию 41019 человек.

Вакцинация проводится в 38 пунктах на базе 28 медучреждений Орла и области. На днях прививочный пункт начал функционировать на территории ТМК «ГРИНН». 28 апреля первую дозу вакцины  здесь получили порядка 30 человек.

Все пункты вакцинации продолжат свою работу в выходные и праздничные дни.

Кроме того, как сообщает официальный Портал Орловской области, орловские чиновники планируют сокращение коечного фонда для COVID-пациентов.

В настоящее время  для госпитализации коронавирусных больных предусмотрена 1271 койка, 883 из которых заняты. Свободным остается 30,5% коечного фонда.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 11:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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