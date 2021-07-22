22 июля 2021



В Орловскую область поступят свыше 9,7 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона»

К настоящему времени в Орловской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 154 173 жителя региона, завершили вакцинацию 104 510 человек.

В регистр вакцинированных от COVID-19 внесено 150 540  записей.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 9720 доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщает официальный Портал Орловской области.

Напомним, в Орловской области вакцинация проводится в 28 медицинских организациях в 38 пунктах. Действуют 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в коллективах.

Вакцинации против COVID-19 в отдаленных населенных пунктах проводится силами мобильных медицинских бригад, в том числе на базе фельдшерско-акушерских пунктов.

 

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Опубликовано 22 Июл 2021 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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