7 июля 2020



В Орловскую область пришла засуха

Сегодня, 7 июля 2020 года местами на территории Орловской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара 35 градусов и выше. При этом по данным Дмитровской метеостанции Орловской области в период с 6 июня по 5 июля 2020 года отмечалось опасное агрометеорологическое явление – атмосферная засуха. Как пояснил начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, засухой считается, если во время вегетации с/х культур отсутствуют эффективные осадков (более 5 мм в сутки). При этом такой дефицит должен длиться не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов. Течение опасного явления на текущие сутки продолжается.

 

В Орле перекроют несколько участков дорог из-за замены трамвайного пути
Осторожно: бешеные кошки!
Стартовал прием заявок на конкурс «Молодые лица города Орла — 2018»
Опубликовано 07 Июл 2020 в 11:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"