В Орловскую область пришла засуха

Сегодня, 7 июля 2020 года местами на территории Орловской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара 35 градусов и выше. При этом по данным Дмитровской метеостанции Орловской области в период с 6 июня по 5 июля 2020 года отмечалось опасное агрометеорологическое явление – атмосферная засуха. Как пояснил начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, засухой считается, если во время вегетации с/х культур отсутствуют эффективные осадков (более 5 мм в сутки). При этом такой дефицит должен длиться не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов. Течение опасного явления на текущие сутки продолжается.