В Орловскую область привезли всю необходимую вакцину от гриппа

В регион поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослых в рамках национального календаря профилактических прививок — 148,5 тыс. доз. Таким образом вся заявка – 337,5 тыс. доз полностью прибыла в наш регион. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная «Совигрипп» содержит антигены 3-х штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых к циркуляции в предстоящем эпидсезоне 2018-2019 годов. Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации, а его продолжительность составляет до 12 месяцев.

К 22 октября против гриппа привито более 167,5 тыс. человек, в том числе около 40 тыс. детей. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.