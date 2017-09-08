В Орловскую область привезут очередные мощи

Орловскую митрополию посетят ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского и икона святых Киприана и Иустины с частицами мощей, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии. Святыни будут пренесены из Ташкентской епархии. Священномученику Киприану и мученице Иустине молятся, чтобы прогнать злых духов от людей, защитить от вредного влияния экстрасенсов и колдунов, — пояснили в пресс-службе.

Святитель Лука, архиепископ симферопольский, входит в сонм новомучеников и исповедников русской церкви. В ковчеге находится частица мощей с правой руки святого. В этом году вспоминается памятная дата — 100-летие с начала гонений на РПЦ, и поэтому, прикладываясь к частице мощей этого великого угодника, православные христиане молятся об укреплении веры.

С графиком пребывания мощей на территории Орловской области можно познакомиться на официальном сайте орловской митрополии.

 

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Опубликовано 15 Дек 2017 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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