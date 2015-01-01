В Орловскую область тихо и незаметно вернулась африканская чума свиней

В конце минувшей недели 28 июня 2018 года специалистами «Орловского референтного центра Россельхознадзора» были проведены лабораторные исследования проб биологического материала от павших свиней. Погибшие животные принадлежали жительнице села Макеево Кромского района Орловской области. В ходе исследований был установлен предварительный диагноз «африканская чума свиней». Чтобы исключить ошибку — материалы были отправлены на исследование в другую лабораторию.

Пока шло повторное изучение биологического материла, сотрудники регионального управления ветеринарии начали проводить специальные мероприятия в очаге. Как оказалось позднее, действия, направленные на недопущение распространения опаснейшего заболевания, оказались вовсе не лишними — во второй лаборатории диагноз подтвердился.

А теперь самое интересное — меры по действиям в очаге заражения должны приниматься немедленно. Вот только на сайте облправительства 29 июня обнаружить ничего про АЧС не удалось. Только спустя 4 дня, то есть второго июля, указ № 367 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней» все же был опубликован. И подписан он был якобы еще 29 числа. Странно, но в документе говорится, что он вступают в силу со дня подписания. Еще более странно, что до людей через официальный портал такой важный документ довели лишь спустя несколько дней — дату опубликования на сайте машина проставляет автоматически. А в разделе новостей на официальном портале к 11 часам 3 июля, вообще никакой информации про АЧС так и не появилось. Можно было бы предположить, что в выходные чиновники отдыхали, но нет — в субботу на официальном портале был опубликован подробный фотоотчет о праздновании 90-летия Урицкого района. На фото позирует врио губернатора Андрей Клычков, который днем ранее и должен был подписать указ об АЧС и приложение к нему на 30 страницах.

Между тем, согласно указа № 367, эпидочагом считается территория личного подсобного хозяйства индивидуального предпринимателя главы КФХ Лебедевой О. В., в деревне Макеево, дом 120 Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области. Первая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области. В нее попали село Вендерево, деревни Конотоп и Макеево, поселок Мирный, хутор Слободской, Богородского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, а также село Богородское, непосредственно прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров.

Кроме того, второй угрожаемой заной признаны: Короськовское, Гуторовское, Ретяжское сельские поселения Кромского района, Богородское сельское поселение Глазуновского района, Воронецкое, Жерновецкое сельские поселения Троснянского района, Кошелевское, Никольское сельские поселения Свердловского района. Здесь будут введены ограничительные мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами, для предотвращения распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

Управлению ветеринарии поручено произвести необходимые расчеты и подготовить проект распоряжения о выделении денежных средств из резервного фонда для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения животных. Кроме того, будут подняты месячные данные о продаже свиней, кабанов и продукции из свинины, чтобы опасный вирус не могли вывезти в другие районы.