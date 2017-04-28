В Орловскую область завезли уже половину необходимой детской вакцины от гриппа

В Орловскую область поступила партия инактивированной гриппозной вакцины «СОВИГРИПП». Всего поступило 32,5 тысячи доз — это 50% от заявленной потребности для вакцинации детишек, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцина предназначена для предсезонной иммунизации против гриппа детей старше 6 месяцев. Дети относятся к категории лиц с высоким риском возникновения таких серьезных осложнений от гриппа, как пневмония, отит, синусит, энцефалит. По мнению врачей, вакцина является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Но еще важнее, что вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений и летальных исходов, которые характерны для этого заболевания.

Лучшее время для проведения вакцинация против гриппа сентябрь-октябрь (до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ), но возможно проведение вакцинации и в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом (были случаи, когда эпидемия приходила к нам в марте).

Вакцина «Совигрипп» содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон 2017-2018гг. и не содержит консервантов. Перед проведением любой прививки родителем ребенка должно быть дано письменное согласие на проведение вакцинации, ребенок должен быть осмотрен врачом (фельдшером) с обязательной термометрией. Особо стоит обратить внимание на тот факт, что при проведении осмотра медицинский работник должен определить наличие противопоказаний для вакцинации против гриппа.

Родителям следует учитывать и такой момент — на введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. Это не повод для паники или отказа от вакцинации в последующие сезоны — в течение последних 5 лет на территории области не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения у детей на введение противогриппозных вакцин.

Привить ребенка против гриппа можно по месту жительства в поликлинике, а также в дошкольном учреждении или в школе.

 

Областные чиновники рассказали, где в Орловской области будут строить новое жилье
23 октября в Орловской области будут проверять системы оповещения
  В Орле ожидается ухудшение погодных условий
Опубликовано 17 Авг 2017 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"