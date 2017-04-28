В Орловскую область завезли уже половину необходимой детской вакцины от гриппа

В Орловскую область поступила партия инактивированной гриппозной вакцины «СОВИГРИПП». Всего поступило 32,5 тысячи доз — это 50% от заявленной потребности для вакцинации детишек, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцина предназначена для предсезонной иммунизации против гриппа детей старше 6 месяцев. Дети относятся к категории лиц с высоким риском возникновения таких серьезных осложнений от гриппа, как пневмония, отит, синусит, энцефалит. По мнению врачей, вакцина является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Но еще важнее, что вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений и летальных исходов, которые характерны для этого заболевания.

Лучшее время для проведения вакцинация против гриппа сентябрь-октябрь (до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ), но возможно проведение вакцинации и в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом (были случаи, когда эпидемия приходила к нам в марте).

Вакцина «Совигрипп» содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон 2017-2018гг. и не содержит консервантов. Перед проведением любой прививки родителем ребенка должно быть дано письменное согласие на проведение вакцинации, ребенок должен быть осмотрен врачом (фельдшером) с обязательной термометрией. Особо стоит обратить внимание на тот факт, что при проведении осмотра медицинский работник должен определить наличие противопоказаний для вакцинации против гриппа.

Родителям следует учитывать и такой момент — на введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. Это не повод для паники или отказа от вакцинации в последующие сезоны — в течение последних 5 лет на территории области не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения у детей на введение противогриппозных вакцин.

Привить ребенка против гриппа можно по месту жительства в поликлинике, а также в дошкольном учреждении или в школе.