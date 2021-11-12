В Орловскую психбольницу привозили опасный творог

Прокуратурой Орловского района в августе 2021 года совместно с Россельхознадзором проведена проверка качества и безопасности пищевых продуктов в «Орловской областной психиатрической больнице» (Орловский район). В момент проверки в пищеблоке учреждения выявлена продукция животного происхождения (творог 9% ГОСТ 31453-2013) с истекшим сроком годности (в остатке 3 кг), что является нарушением п. 2 ст. 3 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Кроме того, были отобраны пробы от творога 9% весом 5 кг, ГОСТ 31453-2013, производства ООО «МИКС» (Рязанская область). В результате лабораторных исследований установлено несоответствие продукции требованием технического регламента по наличию массовой доли сорбиновой кислоты (наличие не допускается).

Управлением Россельхознадзора вынесено решение о признании декларации, выданной на творог 9% производства ООО «МИКС», недействительной. Несоответствующая требованиям законодательства продукция изъята из оборота. Виновное лицо оштрафовано, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.