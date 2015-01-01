В «Орловскую среду» пришла полиция

Сегодня, 21 апреля, в редакцию газеты «Орловская среда» пришла участковый уполномоченный УМВД России по городу Орлу. Старшего лейтенанта интересовали пояснения главного редактора в связи с публикацией в газете материалов о деятельности губернатора Вадима Потомского. Как пояснила участковая, проверка инициирована прокуратурой Советского района Орла, которая усмотрела в иллюстрациях к материалам признаки оскорбления губернатора Вадима Потомского.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 91

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ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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