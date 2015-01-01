В «Орловскую среду» пришла полиция

Сегодня, 21 апреля, в редакцию газеты «Орловская среда» пришла участковый уполномоченный УМВД России по городу Орлу. Старшего лейтенанта интересовали пояснения главного редактора в связи с публикацией в газете материалов о деятельности губернатора Вадима Потомского. Как пояснила участковая, проверка инициирована прокуратурой Советского района Орла, которая усмотрела в иллюстрациях к материалам признаки оскорбления губернатора Вадима Потомского.