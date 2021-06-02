В Орёл прибудет «Поезд Победы» (12+)

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны» – это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещённая в подвижном составе поезда. Она рассказывает о событиях предвоенных лет и времён Великой Отечественной войны через визуальное искусство, интерактивные и традиционные форматы. Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы.

Поезд состоит из выставочных вагонов, каждый из которых посвящён отдельному периоду 1940-х годов. В этом году она дополнена новым вагоном, рассказывающем о подвиге защитников Брестской крепости. В основе экспозиции – трёхмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист»: 13 тем и более 150 скульптур героев с неповторимыми образами. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением. В экспозиции используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боёв в виртуальной реальности, киносъёмка исторических реконструкций, трёхмерная компьютерная графика с моделями военной техники.

Сплав классического и современного подходов дополняется уникальным рассказом главного героя – машиниста Лидии, от чьего лица ведется рассказ. Лидия это – собирательный образ поколения, юная советская девушка. Она делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и опытом Победы.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта. Там же можно уточнить детали посещения музея. Регистрация откроется 3 июня. Посетить экспозицию жители и гости города смогут 5 и 6 июня. Состав будет находиться на железнодорожном вокзале.

На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Если на указанный электронный адрес не пришел пригласительный билет, рекомендуется через форму обратной связи уточнить статус своей регистрации.

Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей.