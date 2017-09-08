В отделении реабилитации детской больницы появились имитаторы ходьбы

В областной клинике благодаря помощи одного из крупнейших местных предприятий появились два многофункциональных тренажера — имитаторы ходьбы «Имитрон»: мало- и крупногабаритный. Как уточнили в пресс-службе НКМЦ, основное действие тренажёра направлено на восстановление объема движений в нижних конечностях. Устройство позволяет пациенту не только надежно стоять вертикально, но и активно двигаться с участием рук. При этом каждый шаг практически идеально соответствует движениям абсолютно здорового человека.

Начинать занятия на имитаторе ходьбы можно практически на любом этапе реабилитации. Ключевой принцип действия тренажера состоит в синхронном передвижении механических элементов, на которые опираются нижние конечности. Благодаря стабилизации туловища, поддерживается вертикализация тела без участия посторонних и внешних источников энергии, а работа руками приводит устройство в движение, максимально напоминающее ходьбу. В ходе процесса пассивно прорабатываются суставы и мышцы ног, происходит активная работа рук и плечевого пояса, тренировка мышц живота и спины, совершаются повороты таза и туловища.

Занятия на тренажере будут полезны при параличах нижних конечностей и парезов с мышечными контрактурами, а также при ДЦП и других двигательных расстройствах у детей, — уточнили в пресс-службе НКМЦ.