В отделении реабилитации детской больницы появились имитаторы ходьбы

В областной клинике благодаря помощи одного из крупнейших местных предприятий появились два многофункциональных тренажера — имитаторы ходьбы «Имитрон»: мало- и крупногабаритный. Как уточнили в пресс-службе НКМЦ, основное действие тренажёра направлено на восстановление объема движений в нижних конечностях. Устройство позволяет пациенту не только надежно стоять вертикально, но и активно двигаться с участием рук. При этом каждый шаг практически идеально соответствует движениям абсолютно здорового человека.

Начинать занятия на имитаторе ходьбы можно практически на любом этапе реабилитации. Ключевой принцип действия тренажера состоит в синхронном передвижении механических элементов, на которые опираются нижние конечности. Благодаря стабилизации туловища, поддерживается вертикализация тела без участия посторонних и внешних источников энергии, а работа руками приводит устройство в движение, максимально напоминающее ходьбу. В ходе процесса пассивно прорабатываются суставы и мышцы ног, происходит активная работа рук и плечевого пояса, тренировка мышц живота и спины, совершаются повороты таза и туловища.

Занятия на тренажере будут полезны при параличах нижних конечностей и парезов с мышечными контрактурами, а также при ДЦП и других двигательных расстройствах у детей, — уточнили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 09 Янв 2018 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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