В отделении реабилитации детской больницы появился необычный тренажер

Детской областной больнице подарили новый тренажёр для кинезотерапии — Экзарта mini. Специальная конструкция из тросов, петель и подвесок призвана свести к минимуму влияние гравитации на движения человека, распределить мышечные нагрузки, снять спазм и болевые ощущения у пациента, — отметили в пресс-службе НКМЦ.

Эта методика двигательной терапии — нейромышечная реактивация — была разработана всего два десятка лет назад норвежскими врачами. Вскоре она завоевала популярность и стала одной из основных в лечении и реабилитации органов опоры и движения в Европе и мире. Суть метода: организм человека, находясь в положении нестабильной опоры, которую моделирует доктор с помощью подвесной системы, начинает включать в работу те мышцы, которые в силу проблем с опорно-двигательной системой или не работают вовсе или работают неправильно. Возможность выполнять упражнения без преодоления боли делает тренировку мышц более эффективной. Как только движение становится безболезненным, мозг активирует использование пораженной мышцы, включает ее в работу.

Тренажёр эффективен для восстановления полноценной работы глубоких мышц у пациентов с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата после различных заболеваний, травм или длительного отсутствия физической активности. Самое главное в этой терапии — при занятиях развиваются и сохраняются правильные двигательные стереотипы, то есть правильное управление мышцами из двигательных зон коры головного мозга, — сообщили в пресс-службе орловского НКМЦ.

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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