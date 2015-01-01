В отношении 32-летнего мужчины, совершившего поджог в пятиэтажке, возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Орла, причастного к умышленному уничтожению или повреждению имущества путем поджога.

Полицейские установили лицо, причастное к возгоранию многоквартирного дома на ул. Герцена в Орле, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицейские установили, что к возгоранию причастен 32-летний жилец квартиры. После конфликта с родственницей мужчина в своей комнате умышленно подпалил старую одежду, что и послужило причиной пожара.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает  пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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