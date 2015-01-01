В отношении 32-летнего мужчины, совершившего поджог в пятиэтажке, возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Орла, причастного к умышленному уничтожению или повреждению имущества путем поджога.

Полицейские установили лицо, причастное к возгоранию многоквартирного дома на ул. Герцена в Орле, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицейские установили, что к возгоранию причастен 32-летний жилец квартиры. После конфликта с родственницей мужчина в своей комнате умышленно подпалил старую одежду, что и послужило причиной пожара.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.