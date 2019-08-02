В отношении Дениса Блохина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении бывшего начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дениса Блохина.

По версии следствия, подозреваемый в июне 2015 года заключил государственный контракт с одной из подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в г. Орле. Несмотря на то, что работы, предусмотренные контрактом, подрядчиком выполнены не были, подозреваемым были подписаны документы о приемке выполненных работ, содержащие ложные сведения об их выполнении, и перечислена оплата в полном объеме.

В настоящее время проводится необходимый объем следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе СК РФ.