6 августа 2020



В отношении гендиректора ООО «Кремний» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Кремний», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, подозреваемый с мая по декабрь 2019 года не выплачивал четверым сотрудникам ООО «Кремний» заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 470 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на защиту и восстановление прав потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК.

 

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Опубликовано 06 Авг 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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