В отношении гендиректора ООО «Кремний» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Кремний», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, подозреваемый с мая по декабрь 2019 года не выплачивал четверым сотрудникам ООО «Кремний» заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 470 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на защиту и восстановление прав потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК.