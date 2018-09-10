В отношении гендиректора ООО, не платившего зарплату работникам, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Зодчий», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2018 года подозреваемый частично не выплачивал заработную плату 15 работникам ООО «Зодчий». Общая сумма задолженности составила более 80 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.