В отношении гендиректора ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, подозреваемый с сентября по декабрь 2017 года не выплачивал заработную плату десяти работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 400 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствием также принимаются установленные законом меры обеспечительного характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.