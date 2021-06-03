3 июня 2021



В отношении организации, пытавшейся уйти от налогов, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, руководство ООО «Галан», с апреля по декабрь 2020 года игнорируя неоднократные требования налоговых органов, умышленно скрыло денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,  направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует пресс-служба СУ СК.

 

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Опубликовано 03 Июн 2021 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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