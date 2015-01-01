В отношении орловчанки, переходившей дорогу на «зеленый» возле автовокзала, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

«По данным следствия, 22 ноября этого года инспектор ГИБДД, находясь при исполнении должностных обязанностей около орловского здания автовокзала, обратил внимание на девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора.

Сотрудник ГИБДД остановил нарушительницу и попросил ее сообщить данные о личности, а также проследовать в служебный автомобиль для составления административного протокола. В ответ на законные требования инспектора подозреваемая нанесла ему удар ладонью по щеке.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», информирует СУ СК.

Тем временем, адвокат обвиняемой Андрей Рослов, как сообщают «Орловские новости», отметил нелепость обвинения, так как до возбуждения уголовного дела ГИБДД отменила постановление о привлечении его подзащитной к административной ответственности за нарушение ПДД: «Было установлено, что она переходила пешеходный переход на зеленый свет. То есть состава правонарушения не было. И теперь ситуация выглядит совсем абсурдно, так как у сотрудников ГИБДД в принципе не было оснований для ее задержания».