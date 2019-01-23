23 января 2019



В отношении руководства ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года подозреваемый, заведомо зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием счетов третьих лиц на общую сумму более 7 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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