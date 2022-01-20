В отношении замдиректора орловского техникума возбуждены два уголовных дела

По материалам проверки прокуратуры и УФСБ возбуждены уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.

По результатам проверки прокуратуры Железнодорожного района г. Орла и на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области в отношении заместителя директора БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» возбуждены два уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года заместителем директора техникума подчиненному работнику дано незаконное указание не фиксировать фактическую посещаемость слушателей демонстрационного экзамена и заносить в электронную базу оценки за сдачу экзамена отсутствующим лицам.

В декабре 2020 г. должностным лицом в соответствующие приказы были внесены заведомо ложные сведения о сдаче экзамена гражданами, которые фактически экзамен не посещали и не сдавали, то есть без проверки их уровня знаний.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Орла, сообщает прокуратура области.