20 января 2022



В отношении замдиректора орловского техникума возбуждены два уголовных дела

По материалам проверки прокуратуры и УФСБ возбуждены уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.

По результатам проверки прокуратуры Железнодорожного района г. Орла  и  на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области в отношении заместителя директора БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» возбуждены два уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года заместителем директора техникума подчиненному работнику дано незаконное указание не фиксировать фактическую посещаемость слушателей демонстрационного экзамена и заносить в электронную базу оценки за сдачу экзамена отсутствующим лицам.

В декабре 2020 г. должностным лицом в соответствующие приказы были внесены заведомо ложные сведения о сдаче экзамена гражданами, которые фактически экзамен не посещали и не сдавали, то есть без проверки их уровня знаний.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Орла, сообщает прокуратура области.

 

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Опубликовано 20 Янв 2022 в 11:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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