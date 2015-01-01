В ожидании чуда

№1 (449) от 25 января 2017 г.

В Орловском государственном институте культуры состоялся концерт, подготовленный преподавателями и студентами кафедры народного пения ОГИК. Вниманию зрителей был представлен музыкальный спектакль (режиссеры — Заслуженный артист РФ, актер драматического театра им. Тургенева Н. Чупров и доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений В. Белозерова).

Героев сказки «Морозко»: трудолюбивую скромницу Настеньку, ленивицу Марфушку, завистливую и жадную мачеху, хвастливого Иванушку, которого перевоспитал Старичок-боровичок, лукавую Бабу-Ягу и сурового, но справедливого Морозко блестяще сыграли студенты кафедры народного пения ОГИК ( класс профессора С. Чабан, доцента Н. Титовой, старшего преподавателя М. Беляевой).

В спектакль вошли лучшие образцы народной музыки. Фольклорные композиции прозвучали в исполнении ансамбля «Каравай» (художественный руководитель — Заслуженный работник культуры РФ, профессор С. Чабан), ансамбля «Вольница» ( худрук ансамбля — старший преподаватель М Беляева).

Концертную программу и сказку смогли посмотреть все желающие — концертный зал института культуры был полон. Как отметил ректор ОГИК Николай Паршиков, в этот день даже он вновь почувствовал себя ребенком, который ожидает чудес. Одно из них свершилось прямо на сцене ОГИК: каждый герой волшебной сказки получил то, что заслужил.



