В ожидании паводка будут дежурить полтысячи орловцев

Орёл традиционно начал готовиться к весеннему половодью. Часть города расположена в опасной близости от Оки и Орлика, из-за чего в зону подтопления попадают дачные массивы и несколько жилых домов. На территории МУП «Спецавтобаза» накануне прошел традиционный смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к весеннему паводку.

В смотре приняли участие 11 самых организаций, отвечающих за энергетику, связь, отопление, питание и размещение пострадавших от большой воды, а также различные силовые ведомства и военные. Общая численность участников смотра — 105 человек и 19 единиц техники. Это силы постоянной готовности, те, кто смогут в течение 20 минут среагировать на опасную паводковую ситуацию. Если потребуют погодные условия, группировку можно увеличить в пять раз, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. В резерве Академия ФСО России, Всероссийский студенческий корпус спасателей и войсковая часть 03013. Общая численность — 80 человек.

Проверяющие отметили, что техническая оснащённость и физическая подготовленность сил и средств, задействованных в борьбе с последствиями паводка, стала на порядок выше, чем в минувшем 2020 году. Особенно отметили муниципальные предприятия, которые зачастую привлекаются зачастую не по прямому назначению. В критической ситуации они помогут в погрузке вещей, перевозке жителей, доставке медицинского персонала и т.д.

Сотрудники райадминистраций завершили подворовый обход населения, которое попадает в зону подтопления при отметке воды (в районе плотины Орловской ТЭЦ) 8,66 м. Это тот уровень, когда река в черте города начинает выходить из берегов. Жителям напомнили о правилах поведения во время весеннего паводка, рассказали, какие продукты и вещества необходимо иметь в доме, как эвакуироваться. Однако на момент обхода домов не все люди могли находиться на местах, поэтому запланирован повторный обход этой зоны. Остальное население, которое попадает в зону подтопления при отметке на плотине ТЭЦ 10,2 м (это максимальный уровень до которого поднималась вода когда-либо в Орле), помогают оповещать управляющие компании и руководители организаций, в которых работают такие жители. Активную позицию в информировании занимают и уличкомы.

При возникновении ЧС звоните по телефонам:

— в единую службу спасения — 101 (мобильный — 112);

— оперативному дежурному МКУ «ЕДДС города Орла — 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.

По всем вопросам можно обратиться в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла: 43-54-83, 76-19-39.