В п. Покровское состоялось торжественное перезахоронение останков 119 советских солдат и командиров

Торжественная церемония прошла на воинском мемориале в парке Победы.

Волонтеры поискового объединения «Огненная дуга» в ходе работы с документами установили имена 107 из 119 погибших бойцов Красной Армии.

В этом списке три уроженца Покровского района: Александр Корчагин (пгт. Покровское), Иван Волков (д. Веселовка) и Петр Никитин (д. Толстое). Среди павших — Герой Советского Союза, старший лейтенант Иван Морозов, командир батареи 11-го артиллерийского полка 73-й стрелковой дивизии.

24 июля 1943 года батарея Морозова отразила четыре контратаки врага в районе п. Змиевка. Во время обороны позиций командир батареи вызвал огонь на себя и получил смертельное ранение, но в итоге сумел остановить танковую группу врага в районе пгт. Змиевка. Указом Президиума Верховного Совета СССР старший лейтенант Морозов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Старший лейтенант также награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

После траурной панихиды и минуты молчания останки бойцов были преданы земле на мемориальном комплексе.

По информации пресс-службы губернатора.

 

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Опубликовано 18 Окт 2017 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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