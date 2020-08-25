В парке Победы идет лесопатологическое обследование

В этом году парк Победы начнёт обретать вторую жизнь: в рамках проекта «Народный бюджет» здесь восстановят ранее созданную тропиночную сеть, поставят скамейки и урны. Чтобы отдых горожан и гостей Орла был безопасным — вырубят все сухие и больные деревья. Мы подробно писали об этом в статье “ПАРК ПОБЕДЫ: взгляд специалиста«.

Как мы и писали ранее, какие именно деревья подлежат сносу — определят специалисты Федерального агентства лесного хозяйства «Российский центр защиты леса» (Рослесозащита). На прошлой неделе они приступили к лесопатологическому обследованию и за это время успели осмотреть 10 га парка — вдоль будущих тропинок и частично в глубине зелёной зоны. Как пояснила Лидия Синькова, начальник отдела в филиале Рослесозащиты «Центр защиты леса Тульской области», в список на снос будут включены погибшие и аварийные деревья. Стволы, имеющие опасный наклон, гнилые или поражённые вредителями растения — уже сейчас счёт им идёт на сотни. Но ещё больше деревьев продолжат радовать гостей парка Победы своей зеленью.

По результатам лесопатологического обследования специалисты Рослесозащиты представят план расположения деревьев, подлежащих сносу, и рекомендации по дальнейшему содержанию парка Победы. Так, уже сейчас ясно, что с посадкой новых ясеней стоит повременить — эту породу уже не первый год уничтожает изумрудная златка. С сожалением специалисты Рослесзащиты констатируют: ни одно из уже обследованных деревьев лечению не подлежит.

Согласно муниципальному контракту, заключенному между управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и Рослесозащитой, лесопатологическое обследование должно завершиться к 1 октября 2020 года. Но, по информации специалистов, результаты будут известны раньше — до середины сентября.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, что финансирование на вырубку сухих и аварийных деревьев будет предусмотрено муниципальным контрактом на благоустройство I этапа парка Победы.