30 октября 2020



В парке Победы обновят деревья

Специалисты МУП «Зеленстрой» уже в следующем месяце приступят к высадке молодых лип, рябин и клёнов. Всего в парке Победы появится тысяча саженцев. По информации пресс-службы горадминистрации, посадка займёт около двух недель.

Напомним, зеленый фонд областного центра уже пополнился на 842 деревьев в каждом из районов города. Всего планируется высадить около 3 тысяч саженцев, без учёта новых деревьев в парке Победы. Работы будут продолжаться до наступления неблагоприятных погодных условий.

См. также: «ПАРК ПОБЕДЫ: взгляд специалиста»

 

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Опубликовано 30 Окт 2020 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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