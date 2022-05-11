В парке Победы пройдут соревнования «Российский Азимут – 2022» (12+)

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию состоятся 21 мая на территории парка Победы в Орле. Старт первых групп в 12.00. А завтра, 12 мая в 14:00 в спортивном многофункциональном комплексе «Победа» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55) пройдет пресс-конференция, посвященная предстоящим соревнованиям. Планируется участие в «Азимуте» около 1 000 жителей городов и районов Орловской области. Мандатная комиссия работает с 17 мая по 19 мая с 10.00 до 18.00 и 20 мая с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Орел ул. Маринченко 9-б, «СШОР №10». Тел./факс (486-2) 33-56-24.

Победителей соревнований «Российский Азимут» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы.

«Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравнялась по популярности с такими известными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».

Впервые «Российский Азимут» был проведен в 2006 году — тогда на старт вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха. В этом году 75 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом спортивном мероприятии.

Суть ориентирования состоит в том, чтобы с помощью карты и компаса найти на местности определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша.

Трасса на карте изображена при помощи кружков. В центре каждого кружка находится контрольный пункт.

Последовательность прохождения пунктов произвольная. На каждом контрольном пункте находится компостер (фломастер), при помощи которого вы делаете отметку в своей контрольной карточке. Путь следования на следующий пункт не определен, каждый сам выбирает, как до него лучше добраться.

Вся информация о соревнованиях будет размещена на сайте «СШОР №10».