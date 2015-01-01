В Пенсионном фонде орловцам доступны услуги сурдо- и тифлопереводчика

Пенсионный фонд стал одним из первых ведомств, где не ограничились пандусами для маломобильных орловцев, но и позаботились о слабовидящих и плохослышащих посетителях. Чтобы во время приема воспользоваться услугами сурдо- и тифлопереводчика клиенту надо будет предварительно записаться и указать, что ему необходим переводчик. Слабослышащие граждане могут записаться, отправив соответствующее сообщение по адресу электронной почты: eabramova@067.pfr.ru. Граждане со слабым зрением могут предупредить о своем визите в Управление и необходимости услуг тифлопереводчика по телефону 63-37-41.

– Новую услугу мы ввели несколько месяцев назад. Скажу откровенно, пока граждане крайне редко пользуются возможностью пригласить переводчика. Однако я считаю, что даже если одному человеку эта услуга поможет без труда и с максимальным комфортом пообщаться со специалистом клиентской службы, то значит мы на правильном пути. Ведь каждый отдельно взятый наш клиент заслуживает внимания и индивидуального подхода. Особенно если речь идет о гражданах с ограниченными возможностями, которым и так сложнее, чем всем остальным. Я думаю, что со временем услуга станет более востребованной, просто гражданам надо привыкнуть к тому, что она существует, – рассказала начальник управления в городе Орле и Орловском районе Елена Абрамова.

При этом клиенты, которым требуются особые условия приема, могут обратиться в клиентскую службу ПФР в любой день, независимо от того, присутствует переводчик или нет. Специалисты клиентской службы сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь гражданину или проконсультировать его по интересующим вопросам, — заверили в пресс-службе ПФР.