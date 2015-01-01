В Пенсионном фонде орловцам доступны услуги сурдо- и тифлопереводчика

Пенсионный фонд стал одним из первых ведомств, где не ограничились пандусами для маломобильных орловцев, но и позаботились о слабовидящих и плохослышащих посетителях. Чтобы во время приема воспользоваться услугами сурдо- и тифлопереводчика клиенту надо будет предварительно записаться и указать, что ему необходим переводчик. Слабослышащие граждане могут записаться, отправив соответствующее сообщение по адресу электронной почты: eabramova@067.pfr.ru. Граждане со слабым зрением могут предупредить о своем визите в Управление и необходимости услуг тифлопереводчика по телефону 63-37-41.

– Новую услугу мы ввели несколько месяцев назад. Скажу откровенно, пока граждане крайне редко пользуются возможностью пригласить переводчика. Однако я считаю, что даже если одному человеку эта услуга поможет без труда и с максимальным комфортом пообщаться со специалистом клиентской службы, то значит мы на правильном пути. Ведь каждый отдельно взятый наш клиент заслуживает внимания и индивидуального подхода. Особенно если речь идет о гражданах с ограниченными возможностями, которым и так сложнее, чем всем остальным. Я думаю, что со временем услуга станет более востребованной, просто гражданам надо привыкнуть к тому, что она существует, – рассказала начальник управления в городе Орле и Орловском районе Елена Абрамова.

При этом клиенты, которым требуются особые условия приема, могут обратиться в клиентскую службу ПФР в любой день, независимо от того, присутствует переводчик или нет. Специалисты клиентской службы сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь гражданину или проконсультировать его по интересующим вопросам, — заверили в пресс-службе ПФР.

 

В Орловской области участились происшествия на воде
В Орловской области будут судить врача, не оказавшего помощь младенцу
В Орловской области выберут лучших волонтеров
Опубликовано 03 Фев 2017 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 50

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"