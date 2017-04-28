В Пенсионном фонде попросили пожилых орловцев не беспокоиться по поводу перерасчетов за детей

В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета — заявили в орловском отделении Пенсионного фонда. При этом в ложных сообщениях даются несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Результатом распространения недостоверной информации стали звонки и многочисленные личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет – такое понятие как «перерасчет пенсии» действительно существует. Однако, приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. По факту на данный момент число граждан, которым на самом деле выгоден перерасчет пенсии в соответствии с нестраховыми периодами, составляет чуть больше 10% от всех обратившихся. Причем у подавляющего большинства тех, кому перерасчет выгоден, пенсия увеличивается на незначительную сумму — речь идет всего о нескольких рублях, но никак не о тысячах. В ближайшее время мы еще вернемся к этой теме.

 

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Опубликовано 15 Авг 2017 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 53

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