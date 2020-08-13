13 августа 2020



В Пенсионном фонде рассказали о правах орловчан на предпенсионные льготы

За восемь месяцев 2020 года территориальные органы ПФР в Орловской области подтвердили право на меры социальной поддержки и льготы для 1500 граждан предпенсионного возраста.

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, работодателям, а также предоставлялись гражданам, обратившимся в клиентские службы.

Предпенсионер и самостоятельно может получить сведения о праве на предпенсионные льготы. Для этого достаточно обратиться в офис МФЦ, клиентские службы территориальных органов ПФР (предварительно записавшись на прием) или же воспользоваться электронными сервисами на сайте www.pfrf.ru и Едином портале государственных услуг (функций) www.gosuslugi.ru , напоминает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот — федеральные, их предоставляют за пять лет до нового пенсионного возраста.

 

В этом году в Орле начнут строить спортзал и лыжную базу
На орловских дорогах появились фотовидеорегистраторы
Пенсионный фонд — о мошенничестве с материнским капиталом
Опубликовано 13 Авг 2020 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"