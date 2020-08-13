В Пенсионном фонде рассказали о правах орловчан на предпенсионные льготы

За восемь месяцев 2020 года территориальные органы ПФР в Орловской области подтвердили право на меры социальной поддержки и льготы для 1500 граждан предпенсионного возраста.

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, работодателям, а также предоставлялись гражданам, обратившимся в клиентские службы.

Предпенсионер и самостоятельно может получить сведения о праве на предпенсионные льготы. Для этого достаточно обратиться в офис МФЦ, клиентские службы территориальных органов ПФР (предварительно записавшись на прием) или же воспользоваться электронными сервисами на сайте www.pfrf.ru и Едином портале государственных услуг (функций) www.gosuslugi.ru , напоминает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот — федеральные, их предоставляют за пять лет до нового пенсионного возраста.