В переносе ярмарок нашли личный интерес мэра Орла Парахина?

Прокуратура Орловской области добивается устранения нарушений антикоррупционного законодательства при утверждении мест размещения ярмарочной торговли в г. Орле.

По поручению прокурора Орловской области проведена проверка соблюдения администрацией г. Орла действующего законодательства при разработке и утверждении Плана размещения ярмарок на территории г. Орла на 2021 год.

Установлено, что в План размещения ярмарок включена площадка, на территории которой торговые места предоставляет ООО «Золотой век».

Вместе с тем, указанному юридическому лицу мэром г. Орла переданы в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности доли в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз», то есть между мэром и ООО «Золотой век» имеются договорные обязательства.

В нарушение требований антикоррупционного законодательства мэр г. Орла в связи с реализацией возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения на территории г. Орла, где осуществляют деятельность данные организации, не принял меры по предотвращению и урегулированию ситуации, связанной с возможным возникновением конфликтов интересов, не уведомил об указанном факте уполномоченный орган Орловского городского Совета народных депутатов.

По поручению прокурора Орловской области по фактам нарушений требований законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого создана комиссия по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов.

По результатам проведенного в рамках рассмотрения представления прокуратуры заседания комиссией по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов принято решение в отношении мэра г. Орла об установлении факта наличия личной заинтересованности лица, замещающего муниципальную должность, которая может привести к конфликту интересов.

Протокол заседания комиссии будет направлен для дальнейшего рассмотрения в Орловский городской Совет народных депутатов.

Устранение нарушений требований антикоррупционного законодательства находится на контроле прокуратуры Орловской области.

По информации прокуратуры Орловской области