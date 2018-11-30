В переулке Межевом к 10 декабря сделают временный тротуар

ПАО «Орелстрой» сделает временный тротуар по переулку Межевому к 10 декабря. Такой ответ дало руководство фирмы мэру Орла Василию Новикову. В письме в частности говорится, что в рамках поручений, которые дал градоначальник на расширенном совещании 19 ноября, проект строительства участка автомобильной дороги по переулку Межевому откорректирован и рассмотрен комиссией по землепользованию и застройке 21 ноября. Это решение направлено в адрес мэра для назначения им публичных слушаний.

Кроме того, ПАО «Орелстрой» разработал план мероприятий по проведению разрешительных процедур и разработке проектной документации. Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания пешеходной доступности к прилегающим домам переулка Межевого, компания разработала проектную документацию по устройству временного тротуара. Он пройдет от уже существующего твердого покрытия по переулку Межевому до тротуара Московского шоссе. Исключение пересечения путей пешеходов и транспорта позволит безопасно въезжать и выезжать строительной технике и грузового транспорта с Московского шоссе в переулок на протяжении 110 метров, затем по временной дороге к территории строящегося жилого квартала.

Напомним, что поводом для расширенного совещания 19 ноября при мэре города, стали многочисленные жалобы от жителей по вопросу строительства дороги. Дело в том, что ПАО «Орелстрой» начал строительство нового жилого комплекса «Московский Парк» на участке между переулком Межевым и Московским шоссе. Практически ежедневно, тяжелая строительная техника, проходит близ уже построенных домов по этому переулку, создавая опасность для жителей. Более того, постоянно проезжающие большегрузные машины наносят непоправимый ущерб существующей дороге, разрушая имеющееся дорожное покрытие. Такая ситуация возмущает местных жителей и они попросили вмешаться в решение их проблемы мэра Орла Василия Новикова и своего депутата Сергея Себякина, — сообщили в пресс-службе горсовета.