В перинатальном центре Орла стали делать операции, ранее доступные лишь в столице

В Орловском перинатальном центре провели первый лапароскопический серкляж. Так называют метод соединения путем проведения шовного материала (металлическая лента, проволока, синтетическая лента и пр.) вокруг объекта. Лапароскопический серкляж в гинекологии означает накладывание шва на шейку матки. Процедуру делают, чтобы исключить у пациентки преждевременные роды, когда традиционные методы коррекции не эффективны. Альтернативой становится методика, именуемая трансабдоминальный серкляж. В процедуре используют специальный хирургический материал — мерсиленовую ленту, которой и ушивают шейку матки. Выполняют такие операции в клиниках нечасто и обычно путём разреза. Лапароскопический метод в центральной России используют лишь в Москве. Сегодня эта процедура доступна и пациенткам нашего региона, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

— Существует группа пациенток, которым традиционные методы коррекции не дают успеха. Часть этих женщин мы знаем — это те пациентки, которых мы оперировали по поводу рака шейки матки или предракового состояния, когда большую часть шейки матки удаляют. Есть случаи потери беременности во втором триместре, которые зависят от анатомических особенностей шейки матки. В этом случае беременность заканчивается преждевременными родами и глубоко недоношенным ребёнком, либо поздним выкидышем, — рассказал заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ Алексей Голубенко.

Первыми пациентками, которым выполнили лапароскопический серкляж, стали две женщины, в анамнезе которых значатся преждевременные роды. При этом традиционная коррекция успеха не принесла. После проведения операции они были выписаны из стационара уже на следующий день. С наступлением беременности таким пациенткам потребуется чуть большее внимание лечащего врача, поскольку родоразрешение в подобном случае возможно только путём кесарева сечения.

— Эта методика хорошо работает в случае, если мы накладываем швы до наступления беременности. Мерсиленовая лента может находиться в организме женщины до пяти лет. Есть вариант накладывать швы на шейку матки после наступления беременности, но это намного сложнее и опаснее, потому что это сложная хирургия: беременная матка, большие сосуды, выше риск осложнений — это, скорее, шаг отчаяния. Поэтому таких пациенток нужно отбирать до беременности, — добавил Алексей Голубенко.