25 мая 2020



В период пандемии орловцы активно заключают договоры участия в долевом строительстве

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области, в апреле текущего года орловцы заключили 259 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 39 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. С начала мая  региональным Росреестром уже зарегистрировано 205 ДДУ.

— Большая часть операций сейчас проводятся в электронном виде — 40 % от общего числа поступивших заявлений, — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Всего за прошедший период 2020 года орловцы заключили 847 договоров участия в долевом строительстве, что на 4 % больше, чем за такой же период 2019 года — 738 ДДУ.

 

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Опубликовано 25 мая 2020 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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