В период пандемии орловцы активно заключают договоры участия в долевом строительстве

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области, в апреле текущего года орловцы заключили 259 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 39 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. С начала мая региональным Росреестром уже зарегистрировано 205 ДДУ.

— Большая часть операций сейчас проводятся в электронном виде — 40 % от общего числа поступивших заявлений, — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Всего за прошедший период 2020 года орловцы заключили 847 договоров участия в долевом строительстве, что на 4 % больше, чем за такой же период 2019 года — 738 ДДУ.