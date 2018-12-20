20 декабря 2018



В период праздников в Орле усилят меры антитеррористической безопасности

Усиление мер антитеррористической безопасности в период с 21 декабря по 13 января обсуждалось 18 декабря на совместном заседании антитеррористической комиссии города Орла и оперативной группы муниципального образования.

Как сообщает администрация Орла, в период проведения новогодних и рождественских праздников будет увеличена плотность патрульно-постовых нарядов полиции в местах массового пребывания и отдыха граждан.

С 29 января по 8 января будет введено круглосуточное дежурство личного и руководящего состава, усиливаются следственно-оперативные группы, будут сформированы мобильные резервы для незамедлительного реагирования.

Проводится согласование мер по обеспечению общественного порядка в храмах. Разрабатываются схемы организации движения на подъездных путях и пешеходных маршрутах к 17 храмам, а также к пяти кладбищам.

Участковые совместно с сотрудниками уголовного розыска проверяют нежилые помещения, чердаки, подвалы, рынки.

Проводится профилактическая работа по недопущению противоправных действий в отношении памятников культурного и исторического наследия. В высших и средних учебных заведениях, школах, колледжах, а также с родителями учащихся проводятся профилактические беседы.

 

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Опубликовано 20 Дек 2018 в 14:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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