2 сентября 2020



В ПФР ждут родителей, еще не обратившихся за выплатами на детей

Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области напоминает: у семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет, осталось меньше месяца, чтобы подать заявления на получение ежемесячной или единовременной выплат.

Речь идет о ежемесячной выплате 5 тыс. рублей, получателями которой являются семьи с детьми в возрасте до 3 лет, а также о единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Обратиться в ПФР можно через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также лично через Клиентские службы ПФР или МФЦ. Успеть заявить о праве на выплаты на детей родители должны до 30 сентября 2020 года включительно. Эта дата является последним днем подачи заявлений.

 

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Опубликовано 02 Сен 2020 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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