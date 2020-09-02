В ПФР ждут родителей, еще не обратившихся за выплатами на детей

Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области напоминает: у семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет, осталось меньше месяца, чтобы подать заявления на получение ежемесячной или единовременной выплат.

Речь идет о ежемесячной выплате 5 тыс. рублей, получателями которой являются семьи с детьми в возрасте до 3 лет, а также о единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Обратиться в ПФР можно через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также лично через Клиентские службы ПФР или МФЦ. Успеть заявить о праве на выплаты на детей родители должны до 30 сентября 2020 года включительно. Эта дата является последним днем подачи заявлений.