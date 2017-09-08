В поезде «Москва-Белгород» задержали пассажира, провозившего кокаин

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела в рамках операции «Анаконда», сопровождая в пути поезд «Москва-Белгород» заметили подозрительного пассажира. Мужчину заподозрили в употреблении наркотиков и провели личный досмотр в присутствии понятых. При этом у мужчины на дне его дорожной сумки, был найден полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. Согласно справке об исследовании, обнаруженное вещество является наркотическим средством «кокаин» массой 0,66 грамма.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф.

 

8 апреля в Орле по нескольким адресам отключат воду
В Орловском районе в пруду утонул мужчина
Отделение ПФР по Орловской области - о выплате 25 тыс. рублей из средств материнского капитала
Опубликовано 09 Янв 2018 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"