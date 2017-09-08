В поезде «Москва-Белгород» задержали пассажира, провозившего кокаин

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела в рамках операции «Анаконда», сопровождая в пути поезд «Москва-Белгород» заметили подозрительного пассажира. Мужчину заподозрили в употреблении наркотиков и провели личный досмотр в присутствии понятых. При этом у мужчины на дне его дорожной сумки, был найден полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. Согласно справке об исследовании, обнаруженное вещество является наркотическим средством «кокаин» массой 0,66 грамма.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф.