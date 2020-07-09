В Покровском районе 16-летний подросток погиб, наступив на оборванный электропровод

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В результате проведённых первоначальных следственных действий установлено, что 8 июля 2020 года в населенном пункте Вепринец Покровского района 16-летний подросток во время прогулки получил электротравму при соприкосновении с оборванным проводом линии передачи электроэнергии. От полученного поражения электрическим током несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят опытные следователи-криминалисты. Производятся допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководителем следственного управления на личный контроль. Расследование продолжается, информирует СУ СК.