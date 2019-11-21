21 ноября 2019



В Покровском районе обнаружили более пяти тонн недоброкачественной молочной продукции

Недоброкачественную молочную продукцию  обнаружили в цехе по переработке молока в Покровском районе в ходе оперативно-розыскного мероприятия, инициированном УЭБ и ПК УМВД по Орловской области при участии ТУ Россельхознадзора.

В холодильной камере и рефрижераторе молочную продукцию хранили без маркировок производителя, соответственно без указаний даты выработки, сроков и условий хранения (сыры — 4124 кг, масло сливочное — 373 кг, белок сырный — 56 кг, сливки — 147,7 кг). Кроме того, 530 кг сыров были с истёкшим сроком годности и признаками порчи.

Общий вес недоброкачественной молочной продукции составил 5230,7 кг.

По результатам контрольно-надзорного мероприятия Управление Россельхознадзора привлекло индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 21 тыс. рублей.

В соответствии с предписанием вся недоброкачественная продукция утилизирована, информирует ТУ Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 21 Ноя 2019 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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