22 декабря 2021



В Покровском районе сотрудница микрокредитной организации присвоила себе 15,9 млн рублей

Жительница Покровского района осуждена за мошенничество в особо крупном размере

Покровским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, ранее работавшей специалистом по микрокредитованию в структурном подразделении кредитной организации.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что осужденная с 2015 г. по 2019 г., используя личные данные физических лиц, ранее обращавшихся в кредитную организацию, оформила более 200 фиктивных договоров займа и  расходных кассовых ордеров на получение денежных средств из кассы организации,  собственноручно расписавшись за граждан в изготовленных ею документах о займах. На основании этих документов она взяла из кассы денежные средства в общей сумме более 15,9 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Для создания видимости исполнения обязательств по оформленным фиктивным договорам, женщина производила по ним ежемесячные платежи, рассчитываясь денежными средствами, полученными путем оформления последующих фиктивных договоров займа.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности женщины и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч  рублей.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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