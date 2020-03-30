В Покровском районе задержали подозреваемого в убийстве

Житель Покровского района подозревается в убийстве односельчанина.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 43-летнего жителя Покровского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление раскрыто в кратчайшие сроки: 28 марта 2020 года задержан 46-летний подозреваемый в убийстве потерпевшего, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что 25 марта 2020 года, находясь на территории своего домовладения, на почве личных неприязненных отношений причинил множественные телесные повреждения односельчанину, после чего вывез тело потерпевшего в лесополосу и закопал.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК.