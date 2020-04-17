В Полесье измерили муравейники. Есть до 4 метров в диаметре

С наступлением тепла в национальном парке «Орловское полесье» активизировалась жизнь в муравейниках. Специалистами по экологическому просвещению и туризму с марта ведется работа по их учету. С помощью GPS-оборудования вносятся координаты каждого муравейника, затем вся информация обрабатывается в отделе науки. На основе этих данных будет составлена карта их расположения. В дальнейшем вся информация поможет отслеживать активность жизнедеятельности этих насекомых. Мониторинг будет продолжаться.

На сегодняшний день уже исследована территория урочища «Сопова горка», где было зафиксировано более 35 муравейников. Особо крупные муравьиные жилища были измерены. Высота некоторых экземпляров достигает метра, диаметр – около 4 м, при размере одного муравья до 8 мм, — рассказали в пресс-службе национального парка.

Жизнь муравьев в природе – уникальное явление, которому не перестает удивляться человек. Муравейник — удивительное архитектурное строение с множеством камер, ходов, этажей, выходов и входов. В одном домике проживают миллионы особей.

Муравьи приносят природе огромную пользу. Они разрыхляют почву и вносят в нее большое количество органических веществ, регулируют кислотность почвы, улучшают ее водный и воздушный режим. Деревья, расположенные вблизи муравейников, получают больше питательных веществ. Их называют санитарами леса. Велико лесохозяйственное значение рыжих лесных муравьев. Они питаются теми вредителями лесных культур, которые начинают размножаться в большом количестве. Также муравьи помогают распространяться многим растениям, например, удивительному копытню.