В Полесье изучат зубров, которые ходят налево

Ученые в национальном парке «Орловское Полесье» изучат поведение и место нахождения зубров в стаде. Причем, возможно, результаты исследований будут довольно неожиданными. Так, в частности, по сообщению пресс-службы парка, сообщества социальных животных, как и сообщества людей, имеют сложную структуру. Это заметно даже по тому, как животные в группе располагаются друг относительно друга. К примеру, когда группа перемещается, во главе обычно стоит особь с самым высоким статусом в иерархии — вожак, за которым следуют остальные. Между тем, выяснилось, что большое значение имеет не только то, спереди или сзади, в центре или на периферии, располагается животное в группе, но и то, с какой стороны — слева или справа, находятся особи друг от друга. Выбирая положение относительно сородича, животное определяет, в какой половине поля зрения его держать.

Напомним, зрение многих позвоночных животных устроено так, что информация, воспринимаемая левым глазом, в первую очередь поступает и обрабатывается в правом полушарии мозга, и наоборот. Так как функции и возможности левого и правого полушарий различны, то и восприятие ими информации будет различным. Проявление межполушарной асимметрии в социальном поведении животных уже более 10 лет исследует группа зоологов из Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Егора Малашичева.

В мае этого года члены научной группы, Андрей Гилёв и Карина Каренина, начали сбор материала по пространственному расположению особей в группах зубров на территории национального парка «Орловское полесье». Социальное поведение млекопитающих меняется в условиях неволи, поэтому для сравнения крайне важно проводить подобные исследования в дикой природе. Национальный парк «Орловское полесье» предоставил зоологам уникальную возможность исследовать вольную популяцию зубра. Благодаря активному содействию сотрудников Парка зоологи посетили солонцы и подкормочные площадки в различных частях Полесья, где по нескольку дней жили в скрадке. Использование замаскированного укрытия позволяет наблюдать за поведением животных с достаточно близкого расстояния и при этом не причинять им никакого беспокойства. Найти, а тем более, увидеть зубров на обширной территории национального парка в тёплое время года очень непросто. Однако, зоологам всё же удалось провести необходимые наблюдения. Но это только начало! Чтобы сделать обоснованные выводы о проявлениях межполушарной асимметрии в поведении зубров, необходимо продолжить исследования, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

 

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Опубликовано 06 Июн 2017 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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