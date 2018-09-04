4 сентября 2018



В Полесье продолжают бесчинствовать жуки-вредители

На территории Льговского и Тургеневского лесничеств Национального парка “Орловское полесье” прошло фитосанитарное обследование 1 161 га лесных насаждений хвойных пород. На данной площади вновь обнаружены очаги карантинных жуков в ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах. В лаборатории Референтного центра Россельхознадзора подтвердили, что найдены: большой чёрный еловый усач и чёрный сосновый усач. Льговскому и Тургеневскому лесничествам предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов.

Напомним, в подавляющем большинстве вредители поселяются в ослабленных деревьях или в участках леса, где много ветровала. Помимо сотрудников нацпарка в борьбу с вредителями активно вступают и птицы. В тех местах, где много усачей — синицам и дятлам проще пережить зимнюю бескормицу. Следовательно, на следующий год заметно увеличивается и число пернатых «санитаров леса». Так сама природа реагирует на опасность и регулирует численность подобных вредителей.

 

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Опубликовано 04 Сен 2018 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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