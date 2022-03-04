В Полесье рассказали о возможностях экологического туризма

Национальный парк «Орловское полесье» – одно из любимых мест отдыха как орловцев, так и туристов из других регионов. Посетители едут в Орловское полесье в течение всего года. В общей сложности в 2021 году национальный парк посетили более 66 000 туристов.

В зимний сезон самой уникальной и востребованной стала экскурсия «В гости к зубрам». Посетители наблюдают за зубрами с небольшого расстояния в их естественной среде обитания. Экскурсоводы знакомят с непростой историей этого редкого вида, охраняемого как на уровне регионов, так и во всем мире. Кроме того, тур дает посетителям возможность фото- и видеосъемки. Из-за особенностей экологии в гости к зубрам можно попасть только в зимний период и по предварительному заказу. К месту показа животных туристов доставляет транспорт национального парка. Популярность маршрута с каждым годом неуклонно растет. Нынешней зимой гостями зубров стало более 400 человек из 9 регионов нашей страны, что вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

Из года в год более 80% всех экскурсантов прибывает в Орловское полесье в период с мая по октябрь. Туристов особенно привлекает возможность отдохнуть в настоящем лесу от суеты и шума «каменного леса». Для этого в рекреационной зоне парка обустроены места отдыха. Они расположены недалеко от дорог в наиболее живописных местах. Здесь сотрудниками Полесья создаются малые архитектурные формы, поддерживается порядок, что позволяет гостям Полесья с комфортом провести время в природных условиях. Всего на территории национального парка оборудовано более 80 туристических стоянок и пикниковых точек.

Вторым, не менее популярным, направлением экологического туризма служат экологические тропы, предназначенные для проведения познавательных экскурсий для всех категорий населения. По экотропам можно ходить как в сопровождении экскурсовода Парка, так и самостоятельно. Для обеспечения такой возможности лесные маршруты оборудованы информационными табличками и указателями. В настоящее время в национальном парке функционирует несколько экотроп небольшой протяженности: Сосновый бор, Тропами Кудеяра, Кладовая солнца, Тайны лесных троп. В 2022 году планируется создание новой экологической тропы.

Помимо множества положительных моментов, экотуризм неизбежно влечет за собой отрицательные последствия: замусоривание территории, вытаптывание растительного покрова, уплотнение почвы, беспокойство животных, увеличение риска возникновения лесных пожаров. Поэтому национальный парк старается максимально снизить антропогенное воздействие на лесные экосистемы – большое внимание уделяется уборке мусора, обустройству и ремонту мест отдыха, регулированию рекреационной нагрузки, профилактике лесных пожаров. Кроме того, Орловское полесье постоянно ведет просветительскую работу с широкой общественностью по повышению экологической грамотности и культуры.