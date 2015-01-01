В Полесье создали сеть солонцов для животных-вегетарианцев

Сотрудники национального парка «Орловское полесье» по всей территории соорудили около сотни солонцов для зубров, оленей, лосей и косуль. Приходят к этим солонцам и зайцы – ведь они тоже вегетарианцы. В отличие от сена и зерна, соль выкладывается на солонцах круглый год по мере поедания ее животными. Так что в Полесье солевой голод никому не грозит, — отметили в пресс-службе национального парка «Орловское полесье».

Наукой доказано, что соль животным нужна так же, как и человеку. Она входит в состав крови, желудочного сока и других биологических жидкостей и тканей, влияет на уровень азота, использование организмом кальция, на выработку гормонов, регулирует кислотно-щелочное равновесие, нейтрализует и выводит из организма токсичные продукты обмена.
В дикой природе соли хватает только хищникам и птицам. Первые получают нужную долю солей из мяса, костей и крови своих жертв. Рацион пернатых весьма разнообразен и обеспечивает их всеми необходимыми веществами. Совсем другое положение у растительноядных животных. В их пище много солей калия, а вот хлористого натрия, одного из самых главных макроэлементов (который, как известно, содержится в каменной соли) практически нет. Поэтому растительноядные испытывают солевой голод. При нехватке соли у них появляется слабость, снижается иммунитет, пропадает аппетит. Чтобы помочь вегетарианцам, в нацпарке и создали сеть солонцов и регулярно подкармливают животных.

 

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Опубликовано 19 Июн 2018 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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