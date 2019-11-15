В поселке Залегощь теплоизоляция на трубах отопления нуждается в ремонте

В поселке Залегощь жители исправно платят за тепло, но температура в их квартирах уже три года держится ниже нормы. Как рассказали в ОНФ, виной всему теплоизоляция на трубах отопления.

«К нам поступило обращение граждан, проживающих на улице Горького. Они рассказали о том, что на протяжении многих лет трубы отопления к их домам находятся без теплоизоляции. В результате этого температура в домах ниже нормы. Граждане исправно платят за подачу тепла, но вынуждены жить в квартирах с температурой не соответствующим требованиям», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Теплоизоляция отсутствует на трубах, которые проложены по земле, сразу к нескольким домам по улице Горького: 50, 91, 93 и 95. По словам местных жителей, такая ситуация продолжается уже 3 года. Все направляемые обращения в управляющую компанию, которая контролирует коммунальное состояние домов и отопление, остаются без ответа.

«До наступления календарной зимы осталось ровно половина месяца. Начнутся морозы и люди вновь будут вынуждены жить в квартирах, которые отапливаются не в полном объеме. Из-за того, что вовремя не восстановлена теплоизоляция происходит повышенный расход топлива в котельной. Естественно теплоизоляцию нужно восстановить», — заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Михаил Бычков.

Напомним, что акция ОНФ «С теплом — труба» стартовала в 2016 г. по всей стране. В рамках этой акции активисты ОНФ проверяют качество теплоизоляции на трубах отопления.