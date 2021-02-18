18 февраля 2021



В праздничные дни изменится график движения пригородных поездов в Орловско-Курском регионе

В предпраздничные и праздничные дни, с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта, изменится расписание пригородных поездов в Орловско-Курском регионе МЖД.

19, 20 февраля – поезда будут курсировать по расписанию пятницы;

21, 22 февраля, 6 марта – субботы;

23 февраля, 7, 8 марта – воскресенья.

Также с 19 по 23 февраля и 8 марта точечные корректировки будут внесены в график движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на участках Брянск – Орёл, Курск – Касторная Курская, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны и Курск — Колпны.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 11:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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