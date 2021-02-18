В праздничные дни изменится график движения пригородных поездов в Орловско-Курском регионе

В предпраздничные и праздничные дни, с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта, изменится расписание пригородных поездов в Орловско-Курском регионе МЖД.

19, 20 февраля – поезда будут курсировать по расписанию пятницы;

21, 22 февраля, 6 марта – субботы;

23 февраля, 7, 8 марта – воскресенья.

Также с 19 по 23 февраля и 8 марта точечные корректировки будут внесены в график движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на участках Брянск – Орёл, Курск – Касторная Курская, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны и Курск — Колпны.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».