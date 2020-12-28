28 декабря 2020



В праздники изменится расписание пригородных поездов

В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Орёл – Брянск, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны, Курск – Колпны и Курск — Касторная.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».

 

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Опубликовано 28 Дек 2020 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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