13 декабря 2021



В преддверии снегопадов Спецавтобаза набирает сотрудников

МУП «Спецавтобаза» по санитарной очистке г. Орла» требуются новые кадры, сообщает администрация города Орла.
Открыты следующие вакансии:

  • водителя транспортно-уборочной машины КДМ (з/п от 26 тыс. рублей),
  • водителя ковшового фронтального погрузчика (з/п от 25 тыс. рублей),
  • тракториста (з/п от 26 тыс. рублей),
  • уборщика (з/п от 20 тыс. рублей).
    Заинтересованных в трудоустройстве просят обращаться в отдел кадров Спецавтобазы по телефону: (4862) 30-70-35.

 

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Опубликовано 13 Дек 2021 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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