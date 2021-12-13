В преддверии снегопадов Спецавтобаза набирает сотрудников
МУП «Спецавтобаза» по санитарной очистке г. Орла» требуются новые кадры, сообщает администрация города Орла.
Открыты следующие вакансии:
- водителя транспортно-уборочной машины КДМ (з/п от 26 тыс. рублей),
- водителя ковшового фронтального погрузчика (з/п от 25 тыс. рублей),
- тракториста (з/п от 26 тыс. рублей),
- уборщика (з/п от 20 тыс. рублей).
Заинтересованных в трудоустройстве просят обращаться в отдел кадров Спецавтобазы по телефону: (4862) 30-70-35.